Устроивший взрыв в Манчестере несколько дней назад вернулся из Ливии

Житель Манчестера Салман Абеди, подозреваемый в совершении взрыва во время концерта, вернулся из Ливии за несколько дней до атаки.

Как стало известно Би-би-си, Абеди приехал в Англию из-за границы в последние дни перед нападением.

Предполагаемый террорист-смертник вернулся из Ливии, уточняет газета Times. Школьный друг Абеди рассказал изданию, что Абеди уехал туда три недели назад и вернулся за несколько дней до взрыва.

Накануне полиция сообщила, что подозреваемый в совершении взрыва 22-летний молодой человек родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Полиция и спецслужбы пытаются установить, прошел ли он подготовку в ливийском лагере джихадистов, где действуют запрещенные в России и Британии группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида", пишет Times.

ИГ накануне взяла на себя ответственность за нападение в Манчестере.

Как сообщал корреспондент Би-би-си из Манчестера, у Абеди есть два брата и сестра. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, том числе в доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск.

Родители Абеди бежали из Ливии от режима Муамара Каддафи. Проведя несколько лет в Лондоне, семья переехала в Манчестер.

Мать и отец, по некоторым данным, сейчас снова живут в Ливии.

Представитель манчестерской полиции накануне говорил, ее основная задача сейчас - определить, действовал ли злоумышленник в одиночку или же у него были сообщники.

По подозрению в причастности к взрыву во вторник был арестован 23-летний мужчина. Он находился в южном пригороде Манчестера Чорлтоне.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

Ольга Ившина: что говорят о Салмане Абеди в Манчестере

Салман Абеди родился и вырос в Манчестере в семье беженцев из Ливии. У него есть два брата и сестра.

Личность Салмана удалось установить довольно быстро, поскольку у него при себе были документы. Полиция перепроверила данные и убедилась, что это действительно был Салман Абеди.

В детстве Абеди болел за футбольную команду "Манчестер Юнайтед".

Как сказали нам представители арабской общины Манчестера, брат и отец Салмана Абеди были довольно активными и известными прихожанами одной из мечетей Манчестера. Однако некоторое время назад они покинули город.

Семья Абеди происходит из одного из известных и влиятельных племен Ливии. Представители этого племени пока отказываются общаться с журналистами.

Манчестер имеет довольно большую исламскую диаспору. Но большую ее часть представляют не арабы (как семья Абеди), а выходцы из Пакистана. Они составляют около 4% населения Манчестера.

В Манчестере есть несколько кварталов, где компактно проживают национальные меньшинства. Но люди в них группируются и общаются в большей степени по национальному, а не религиозному признаку.

В последние два года громких случаев ареста мусульман Манчестера по подозрению в экстремизме не было. Однако в 2014 году 20-летний житель Манчестера Абдуллахи Ахмед Джама Фара был арестован и позже осужден за подготовку терактов.

Он также пытался отправить в Сирию своего 19-летнего друга.

В 2013 году двоюродный брат Фара Ахмед Ибрагим Халани - также житель Манчестера - уехал в Сомали и присоединился к радикальной группировке "Аль-Шабаб".