Установлена причина массовой гибели пчел в Эстонии

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rus.delfi.ee
четверг, 20 июля 2017 г. 15:55
В Эстонии выявлена причина массовой гибели пчел. По первоначальным данным, три взятые пробы установили использование пестицидов сверх нормы, сообщает Maaleht.
Bitininko Andriaus Bučiaus ūkis
© R.Guigos nuotr.

За последние две недели в Министерство сельского хозяйства поступило пять уведомлений о смерти пчел в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа, Вырумаа и Ярвамаа. Для установления причины Минсельхоз с Ветеринарно-пищевой департамент проверили обстоятельства гибели насекомых. Пробы были взяты как с пчел, так и с растений, произрастающих поблизости.

На данный момент министерство получило результаты четырех проб. В одной мертвой пчеле избытка пестицидов обнаружено не было. В двух других мертвых пчелах и в одном растении содержание химикатов превышало норму, что указывает на пренебрежение нормами использования пестицидов.

В отношении относящихся к делу лиц Минсельхоз продолжает производство. В случае ходатайствующих о пособиях, о выявленных нарушениях сообщат в Департамент регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы информация была принята в расчет при назначении пособий.

Тема обсуждается в Министерстве сельской жизни на встрече с пчеловодами и теми, кто использует пестициды.

В связи с массовой гибелью пчел Министерство сельского хозяйства Эстонии обращает внимание на важность соответствия нормам и требованиям при использовании пестицидов.

Председатель правления Эстонского союза пчеловодов Александр Килк сказал перед встречей, что разосланный департаментом пресс-релиз недостаточно ясный, не отображает содержания произошедшего, и пчеловоды хотят получить более точные ответы. "Вопрос в том, можно ли вообще использовать у нас обнаруженное (в пробах) вещество", — отметил он.

rus.delfi.ee
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