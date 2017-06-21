Установлена личность подозреваемого в подготовке взрыва в Брюсселе

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bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 15:50
Брюссельская полиция установила личность мужчины, подозреваемого в попытке устроить мощный взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе. Им оказался 36-летний уроженец Марокко, который уже привлекал внимание полиции.
© AP / Scanpix

Подозреваемый, имя которого пока не разглашается, проживал в брюссельском районе Моленбек, в ночь на среду полиция провела там несколько рейдов. В этом же районе жили подозреваемые в причастности к терактам в Париже.

Мужчина был ранен полицией и скончался во вторник вечером после того, как устроил небольшой взрыв, который власти рассматривают как теракт.

По словам властей, взрывное устройство, подготовленное подозреваемым, было начинено гвоздями и могло спровоцировать гораздо более мощный взрыв, но сработало не так, как планировал его создатель.

Изначально сообщалось, что у нападавшего был пояс смертника, однако эта информация не подтвердилась. В результате инцидента никто больше не пострадал.

Министр обороны Стивен Вандепут похвалил военных за то, что они действовали по инструкции и открыли огонь по нападавшему, когда взорвалась сумка.

Сообщается, что подозреваемый был известен полиции, однако данных о его причастности к террористической деятельности не было, передают СМИ.

После экстренного совещания премьер-министр Бельгии пообещал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на станциях, общественных местах и во время крупных мероприятий.

Центральный вокзал - один из трех основных железнодорожных вокзалов Брюсселя. Поезда из-за рубежа, включая Великобританию, прибывают не на Центральный, а на Южный вокзал.

В марте 2016 года в нападениях на аэропорт и метро Брюсселя, ответственность за которые взяла нас себя экстремистская группировка "Исламское государство", погибли 32 человека. С тех пор людные места в бельгийской столице постоянно патрулирует не только полиция, но и армия.

Считается, что та же брюссельская ячейка ИГ организовала теракты в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек.

"Нужно бежать"

Прохожий, сфотографировавший горящую сумку с взрывным устройством, рассказал, что сначала не понял, что это бомба.

"Только когда я услышал второй взрыв, а затем выстрелы, я понял - нужно бежать", - сказал адвокат Реми Боннаффе.

Николас ван Херревеген, который работает на Центральном вокзале Брюсселя в отделе по сортировке грузов, рассказал агентству Франс пресс, что он услышал крики: "Он закричал "Аллах акбар" и взорвал тележку".

"От взрыва меня отгородила стена. Я сказал коллегам, что нужно всех эвакуировать. Он [подозреваемый] все еще был там, но потом мы его не видели".

"Взрыв был несильный, но его было хорошо слышно. Все бросились бежать", - добавил ван Херревеген.

Он описал устроившего взрыв как коротко стриженного загорелого мужчину крепкого телосложения; на нем были белая рубашка и джинсы.

Араш Азами приехал на станцию вскоре после взрыва. "Мы осмотрелись, увидели людей, бегущих и ищущих укрытие и решили поступить так же", - рассказал он Би-би-си.

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