Усманов, Абрамович и Батурина попали в рейтинг богатейших жителей Великобритании

 (9)
NEWSru.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 12:07
Трое миллиардеров из России вошли в рейтинг богатейших жителей Великобритании, представленный газетой The Sunday Times. На пятое место в рейтинге издание поместило Алишера Усманова, состояние которого за год выросло на 4,2 млрд фунтов до 11,8 млрд (более 15 млрд долларов). Помимо него, в рейтинг попали Роман Абрамович и Елена Батурина. Возглавили список выходцы из Индии братья Хиндуджа.
© RIA Novosti / "Infogra"

The Sunday Times публикует свой рейтинг ежегодно. В прошлом году его возглавили братья Дэвид и Саймон Рубены - выходцы из Индии, приехавшие в Великобританию в 1950-х годах. В этом году братья Хиндуджа оттеснили их на второе место. Благосостояние владельцев Hinduja Group еженедельник оценил в 16,2 млрд фунтов (+3,2 млрд за год).

Вторым самым богатым налоговым резидентом Великобритании стал предприниматель Леонид Блаватник (15,982 млрд фунтов). Братья Рубены в нынешнем рейтинге - на третьем месте с состовнием в 14 млрд фунтов. Четвертый - еще один индийский миллиардер, владелец крупнейшей мировой металлургической группы Mittal Steel Company N.V. Лакшми Нивас Миттал (13,229 млрд), передает РБК.

Россиянин Алишер Усманов занял пятую строчку с состоянием в 11,8 млрд фунтов. The Times указывает, что в Британии он владеет 30% футбольного клуба "Арсенал".

Другой российский владелец английского футбольного клуба - Роман Абрамович - занял в рейтинге 13-ю строчку, размер его состояния увеличился на 1,65 млрд до 8,05 млрд фунтов, отмечает РИА "Новости".

Зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, основатель инвестгруппы EastOne Виктор Пинчук занял 144-е место с состоянием в 900 млн фунтов. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина - на 156-м месте с 822 млн фунтов.

The Sunday Times отмечает, что в этом году состояние 500 налоговых резидентов Великобритании оказалось больше, чем состояние всех 1000 богатейших налоговых резидентов Соединенного Королевства в прошлом году. Общий объем средств, которыми владеют 500 человек из нынешнего списка, составляет 580,3 млрд фунтов.

Российский Forbes поставил Усманова на пятое место и в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние журнал оценил в 15,2 млрд долларов. Лидером рейтинга в нынешнем году стал совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в 18,4 млрд долларов.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Макрон и Ле Пен почти одновременно проголосовали на выборах президента Франции (1)

Макрон и Ле Пен почти одновременно проголосовали на выборах президента Франции
Два кандидата в президенты Франции почти одновременно проголосовали на выборах в ходе второго тура. Предполагаемый фаворит Эмманюэль Макрон сделал это в курортном городе Ле-Туке на северо-западе страны. Марин Ле Пен голосовала в городе Энен-Бомон, который, как отмечает ТАСС, известен своими социальными проблемами.

Парад в Петербурге отменили из-за американского эсминца (118)

Парад в Петербурге отменили из-за американского эсминца
Причиной внезапного ухода кораблей Балтийского флота из Петербурга стал американский эсминец с ракетами Tomahawk, который подошел к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Усманов, Абрамович и Батурина попали в рейтинг богатейших жителей Великобритании (9)

Усманов, Абрамович и Батурина попали в рейтинг богатейших жителей Великобритании
Трое миллиардеров из России вошли в рейтинг богатейших жителей Великобритании, представленный газетой The Sunday Times. На пятое место в рейтинге издание поместило Алишера Усманова, состояние которого за год выросло на 4,2 млрд фунтов до 11,8 млрд (более 15 млрд долларов). Помимо него, в рейтинг попали Роман Абрамович и Елена Батурина. Возглавили список выходцы из Индии братья Хиндуджа.

В обнародованной переписке Макрона нашли связь с подрядчиком Минобороны РФ (7)

Emmanuelis Macronas
В переписке кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона нашли связь с Минобороны России: в метаданных несколько раз фигурирует Георгий Петрович Рошка. Человек с таким именем упоминается как сотрудник ЗАО "Эврика", которое называет себя подрядчиком Минобороны и ФСБ России с разрешением на работу с гостайной.

Во Франции начался второй тур президентских выборов (3)

Emmanuel Macron ir Marine Le Pen
Во Франции открылись участки для голосования во втором туре президентских выборов. Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагают избирателям кардинально разные программы.
Facebook друзья
Rambler's Top100