United вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса

bbcrussian.com
четверг, 13 апреля 2017 г. 10:50
Американская авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам переполненного рейса 3411, с которого выволокли пассажира. Об этом перевозчик сообщил USA Today.
© twitter

12 апреля гендиректор United Оскар Муньос в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло. Он пообещал, что United больше никогда не будет силой ссаживать пассажиров с билетами.

Муньос также сообщил, что не собирается подавать в отставку. Ранее в интернете появилась петиция с требованием отставки руководства United, ее подписали больше 60 тыс. человек.

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Как заявил гендиректор, его наняли, чтобы сделать United лучше. "Мы этим занимались, и я продолжу этим заниматься", - сказал Муньос.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

Добровольцев не нашлось, и тогда менеджер компании сам выбрал людей, которым следовало выйти из самолета. Один из них - врач Дэвид Дао - отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты.

Дао силой ссадили с рейса. Видео, на котором его, кричащего, несут по самолету за руки и за ноги, разошлось по всему интернету. На United обрушился шквал критики в соцсетях. Инцидент прокомментировал даже президент США Дональд Трамп, назвав его "ужасным".

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