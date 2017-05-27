Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

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NEWSru.com
суббота, 27 мая 2017 г. 11:42
Американский политолог и государственный деятел Збигнев Бжезинский ушел из жизни в возрасте 89 лет. О его смерти в городе Фоллс Черч сообщила его дочь Мика Бжезинская, журналистка MSNBC, пишет The New York Times.
Zbigniewas Brzezinskis
© AFP / Scanpix

Бжезинский, уроженец Варшавы, долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. С 1977—1981 находился на посту советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера. На государственной службе был известен работой над глобальной стратегией антикоммунизма и концепцией американской гегемонии нового типа. В книге "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы", написанной в 1997 году, Бжезинский постулировал геополитическое могущество США — в частности, через распространение влияния в Центральной Азии и на территории бывшего СССР.

После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность шести президентских администраций США. Он негативно отзывался о команде Дональда Трампа, чья внешняя политика, по его мнению, не имеет согласованности.

NEWSru.com
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