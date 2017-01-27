Умер первый лидер самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов

Первый лидер самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов умер, сообщили его соратники.

"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - цитирует Интерфакс главу информационного центра "Юго-восточный фронт" Константина Кнырика.

Бывший глава сампровозглашенной ДНР Александр Бородай подтвердил информацию о смерти Болотова РБК, однако заявил, что причины смерти ему неизвестны.

Валерий Болотов в апреле 2014 года призвал жителей Луганской области Украины открыто выступить против новых киевских властей, после чего его избрали сначала "народным губернатором" Луганской области, а затем руководителем так называемой "Луганской народной республики" - идейно близкой ДНР группировки, действующей в Луганской области.

В прошлом Болотов служил в десантных войсках, он - уроженец Луганской области.

14 августа 2014 года Болотов подал в отставку с поста главы ЛНР, сославшись на последствия полученного ранения. Его сменил Игорь Плотницкий.