Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега

Мануэль Норьега — главнокомандующий Национальной гвардией — диктаторски правил Панамой с 1983 по 1989 годы. США первоначально поддерживали его, но впоследствии свергли, обвинив Норьегу в связях с колумбийской наркомафией.

В 1989 году войска США вторглись в Панаму в рамках операции "Справедливая цель" ("Just Cause") и вывезли Мануэля Норьегу в Соединенные Штаты. Там Норьега — некогда осведомитель ЦРУ — провел 20 лет в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. Позднее он пробыл еще два года во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег.

В 2011 году Франция выслала Норьегу в Панаму. На родине его вновь приговорили к многолетним срокам лишения свободы, в частности, по обвинению в похищении оппозиционеров. Мавнуэль Норьега, уже давно испытывавший проблемы со здоровьем, находился в панамской тюрьме до конца января 2017 года.

Затем его перевели под домашний арест, чтобы Норьеге могли сделать операцию. В марте в одной из панамских клиник Мануэлю Норьеге удалили доброкачественную опухоль мозга, но операция прошла с осложнениями, от которых экс-диктатор Панамы уже не оправился.