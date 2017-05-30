Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега

 (1)
Deutsche Welle
вторник, 30 мая 2017 г. 16:55
Бывший военный диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в городе Панама в возрасте 83 лет. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter президент страны Хуан Карлос Варела, отметив, что с уходом Норьеги заканчивается целая глава панамской истории.
Manuelis Noriega
© Reuters/Scanpix

Мануэль Норьега — главнокомандующий Национальной гвардией — диктаторски правил Панамой с 1983 по 1989 годы. США первоначально поддерживали его, но впоследствии свергли, обвинив Норьегу в связях с колумбийской наркомафией.

В 1989 году войска США вторглись в Панаму в рамках операции "Справедливая цель" ("Just Cause") и вывезли Мануэля Норьегу в Соединенные Штаты. Там Норьега — некогда осведомитель ЦРУ — провел 20 лет в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. Позднее он пробыл еще два года во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег.

В 2011 году Франция выслала Норьегу в Панаму. На родине его вновь приговорили к многолетним срокам лишения свободы, в частности, по обвинению в похищении оппозиционеров. Мавнуэль Норьега, уже давно испытывавший проблемы со здоровьем, находился в панамской тюрьме до конца января 2017 года.

Затем его перевели под домашний арест, чтобы Норьеге могли сделать операцию. В марте в одной из панамских клиник Мануэлю Норьеге удалили доброкачественную опухоль мозга, но операция прошла с осложнениями, от которых экс-диктатор Панамы уже не оправился.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта

В Германии задержан сириец по подозрению в подготовке теракта
Немецкая полиция арестовала 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке взрыва в Берлине. По версии следствия, юноша готовил самоподрыв, сообщает агентство Рейтер.

Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации ЕС с Украиной (1)

Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации ЕС с Украиной
Верхняя палата парламента Нидерландов поддержала ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Нидерланды были последней страной, не ратифицировавшей это соглашение.

Трамп раскритиковал Германию в Twitter (1)

(iš kairės) Prancūzijos prezidentas E. Macronas, JAV prezidentas D. Trumpas ir Vokietijos kanclerė A. Merkel
Президент США отметил торговый дефицит с Германией и снова осудил Берлин за недостаточное финансирование НАТО. "Очень плохо для США", - добавил Трамп.

Эксперт: кибератаки на Латвию проходят не реже раза в месяц (5)

Эксперт: кибератаки на Латвию проходят не реже раза в месяц
Россия развернула широкую кампанию кибершпионажа и дезинформации, которая уже была направлена на сотни лиц и организаций по меньшей мере в 39 странах, включая Латвию. Одними из самых крупных ее целей были ООН и НАТО, заключили авторы исследования, проведенного университетом Торонто.

Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега (1)

Manuelis Noriega
Бывший военный диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в городе Панама в возрасте 83 лет. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter президент страны Хуан Карлос Варела, отметив, что с уходом Норьеги заканчивается целая глава панамской истории.
Facebook друзья
Rambler's Top100