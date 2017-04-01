Умер активист, придумавший радужный флаг ЛГБТ

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bbcrussian.com
суббота, 1 апреля 2017 г. 14:30
В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения - радужный флаг. Ему было 65 лет.
© AFP / Scanpix

В 1978 году Гилберт Бейкер разработал символ ЛГБТ-движения - флаг, который изначально состоял из восьми продольных полос разных цветов.

Розовый цвет символизировал сексуальность, красный - жизнь, оранжевый - исцеление, желтый - солнечный свет, зеленый - природу, бирюзовый - искусство, индиго - гармонию, фиолетовый - человеческий дух.

Впоследствии количество полос сократилось до шести, убрали розовый и индиго, а бирюзовый заменили на синий.

Бейкер объяснял, что этим символом он хотел донести до людей мысль о том, что люди могут быть разными, но вместе они единое целое.

В 2015 году радужный флаг, созданный Бейкером, приобрел нью-йоркский музей современного искусства. В интервью музею Бейкер рассказал, как к нему пришла идея создать символ ЛГБТ-движения.

"Нам нужно было что-то красивое, что-то наше, - сказал Бейкер. - Радуга отлично подходит, потому что она отражает наше разноообразие с точки зрения расы, пола, возраста и так далее".

Гилберт Бейкер родился в Канзасе в 1951 году. В начале 70-х годов, когда в Америке зарождалось движение за права геев, он жил в Сан-Франциско.

Бейкер участвовал в демонстрациях ЛГБТ-движения и делал плакаты для митингов, в том числе по просьбе Харви Милка - первого политика, открыто признавшего свою гомосексуальность.

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В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения - радужный флаг. Ему было 65 лет.
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