Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители

Кабмин Украины в четверг, 29 декабря, принял постановление, согласно которому украинским военным разрешается открывать огонь на поражение по самолетам-нарушителям. Как уточняется в документена сайте правительства, это можно делать только после предупредительного огня.

Огонь, в частности, может быть открыт в том случае, если самолет "вооруженных формирований" другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу.

Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба — главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами или исполняющий обязанности.