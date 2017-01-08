Украинский "Нафтгаз" ожидает от России провокаций в связи с холодами

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«Зеркало недели. Украина»
воскресенье, 8 января 2017 г. 17:40
"Газпром" может снова обвинить Украину в том, что она отбирает газ из собственных природных хранилищ газа (ПХГ).
Naftogaz
© RIA/Scanpix

В украинской компании "Нафтогаз Украины" ожидают от российской стороны необоснованных обвинений в отборе газа из собственных подземных хранилищ в связи с наступлением в Европе и России неожиданно сильных холодов.

Как отмечается в сообщении компании на ее официальной странице в Facebook, арктические холода коснулись Украины лишь в небольшой степени, в то время как в России ситуация с климатом более сложная.

"Вполне вероятна ситуация, когда "Газпрому" не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними попытаются сделать нас. Наше дело – публичность", - указывается в сообщении.

В компании не исключают что Россия снова начнет "пугать" тем, что Украина отбирает газ из собственных ПХГ, хотя подобные претензии ничем не обоснованы.

"Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать "Газпрому" нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет", - подчеркнули в "Нафтогазе", добавив, что "Укртрансгаз" ежедневно публикует данные о показателях газового транзита.

Еще в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, что украинская сторона может несанкционированно отбирать часть российского газа, поставляемого в ЕС в соответствии с действующими контрактами.

В конце 2016 года "Газпром" снизил на 9% давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины, а накануне, 7 января, отчитался о рекордных объемах поставок газа по "Северному потоку", которые достигли показателя в 165,2 млн куб. м. в сутки.

«Зеркало недели. Украина»
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Украинский "Нафтгаз" ожидает от России провокаций в связи с холодами (38)

Naftogaz
"Газпром" может снова обвинить Украину в том, что она отбирает газ из собственных природных хранилищ газа (ПХГ).
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