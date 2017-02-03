Украинские военные объяснили присутствие танков в Авдеевке

Бронетехника в городе Авдеевке Донецкой области находится в оперативном резерве на случай прорыва противника через линию соприкосновения и в боевых действиях участия не принимает, заявило минобороны Украины.

"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведении танков к линии столкновения, пресс-центр штаба АТО сообщает, что замеченная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки участия в боевых действиях не принимают", - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.

В среду в репортаже и на видео в "Твиттере" корреспондента Би-би-си Тома Барриджа были показаны украинские танки, стоящие в Авдеевке.

Российские чиновники и государственные СМИ назвали это нарушением Минских соглашений, которые предусматривают отвод техники, имеющей орудия калибром более 120 мм, на 25 км с обеих сторон от линии соприкосновения.

В кадр съемочной группы Би-би-си попали и представители мониторинговой миссии ОБСЕ, стоявшие рядом с украинскими танками.

"Есть такая работа - танки не замечать", - прокомментировала появившиеся материалы официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Однако о наличии танков и гаубиц возле Авдеевки ОБСЕ заявила еще 29 января.

Взаимные обвинения

Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Пресс-центр украинского штаба военной операции сообщил о гибели за последние сутки четырех военных. Всего же за день в этом районе было зафиксировано 114 обстрелов.

Глава назначенной Киевом администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что в результате одного из обстрелов погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения. Он также сообщил, что около стадиона, подвергшегося обстрелу, стояли полевые кухни и отапливаемые палатки, которыми пользовались местные жители, у которых в домах нет света и отопления.

В свою очередь власти самопровозглашенной ДНР заявили об обстрелах Донецка и гибели двух мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Донецка варварским актом и нарушением Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны".

"Нанесение ударов тяжелой артиллерией - это так Киев доказывает единство своей страны и народа? Сегодня в Киеве не только не выражают озабоченность новым витком кризиса, но и совершенно без зазрения совести бравируют своими действиями на Донбассе, для этого даже была использована площадка СБ ООН", - сказала Захарова.

Bellingcat: пуски "Градов" возле жилого квартала в Донецке

Международная группа расследований Bellingcat опубликовала доклад, в котором обвинила силы самопровозглашенной ДНР в обстрелах Авдеевки "Градами" из жилых районов Донецка.

В доказательство опубликованы фото и видео из соцсетей, сообщения журналистов из Донецка, а также спутниковые снимки.

В частности, в Bellingcat заявляют, что установили два места, с которых велись обстрелы позиций украинских военных из систем залпового огня.

По их данным, позиции стрелявших "Градов" находились в 200 метрах от гипермаркета "Ашан" и менее чем в 500 метрах от жилых домов.

Другой вероятный район, откуда велись обстрелы, находится в 600 метрах от промышленной зоны Донецка и на расстоянии нескольких километров от домов, утверждают в Bellingcat.

В докладе говорится, что возможный ответный артудар правительственных войск мог бы привести к жертвам среди мирного населения.

Доказательств этих утверждений из других источников нет.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва надеется на отвод сторонами украинского конфликта всех видов вооружений, подпадающих под действие Минских соглашений, к 5 февраля.

"Пользуемся данной возможностью, чтобы еще раз транслировать призыв, зафиксированный в заявлении участников контактной группы от 1 февраля, к полному и всеобъемлющему прекращению огня в районе Донецкого аэропорта, Авдеевки и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения. Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск отведут к 5 февраля все виды вооружений, подпадающие под действие Минских соглашений на определенные расстояния и в места хранения", - сказал представитель России на заседании совета ОБСЕ.