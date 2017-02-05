Украинские военные: обстрелов в Донбассе стало вдвое меньше

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bbcrussian.com
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 11:29
За минувшие сутки количество обстрелов на востоке Украины уменьшилось вдвое, сообщили в пресс-центре украинского штаба военной операции. В то же время там отмечают очередную попытку штурма промзоны в Авдеевке.
© Sputnik/Scanpix

Ни один украинский боец ​​не погиб, один ранен, добавили в штабе.
"Около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить", - отмечают в пресс-центре штаба.

Обстрелы, по данным военных, зафиксированы также на других направлениях - луганском и мариупольском.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что ночь там прошла "относительно спокойно", сообщает российское агентство РИА Новости.

"Все нормально. Свет, газ есть. Ночью были слышны звуки боевых действий, но в населенных пунктах все нормально, попаданий не был", - цитирует агентство представителя администрации Новоазовского района.

Ситуация в Донбассе обострилась в ночь на 29 января и продолжала ухудшаться в течение недели.

Украина обвиняет власти так называемой ДНР в массированном обстреле Авдеевки. Вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, винят в обстрелах украинских военных.

30 января в результате обстрелов вблизи Авдеевки были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего было прекращено тепло- и водоснабжение города.

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