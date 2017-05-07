Украинские пограничники не пустили на "Евровидение" еще пару российских журналисток

Украинские пограничники не пустили на "Евровидение" в Киев еще пару российских журналисток, побывавших в Крыму. Об этом на странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Накануне по той же причине на Украину не впустили фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова.

Слободян не назвал имена либо издания, где работают не прошедшие границу журналистки. Он подчеркнул, что они ранее посещали Крым через "временно закрытые пункты пропуска". Украина считает полуостров оккупированной территорией и настаивает, что посещать его можно лишь с украинской территории через пункты пропуска в Херсонской области.

Теперь двум журналисткам запрещен въезд на Украину в течение трех лет.

"Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на "Евровидение" не является документом, который дает право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - цитирует Слободяна "Интерфакс".

Ранее представитель МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на границе не будут пропускать журналистов, посещавших Крым, несмотря на полученную от организаторов "Евровидения" аккредитацию.

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Россию должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за концертов в Крыму. После этого на Первом канале отказались от трансляции конкурса.