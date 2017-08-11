Украинская "Стена" на границе с Россией: коррупция и недостаток средств

Согласно первоначальным планам, все строительные работы на украинcко-российской границе должны были завершиться в 2018 году.

Как отметил Слободян, проект выполняется в соответствии с имеющимися средствами: "На данный момент профинансировано около 15 процентов и, соответственно, столько же и реализовано".

По его словам, из запланированных на "Стену" более 4 млрд гривен выделено 669 млн, поэтому окончание проекта отсрочили на два года. Работы осуществлялись в Харьковской и Черниговской областях, а в прошлом году начались на участке в Луганской области.

Задержаны шесть человек

Но и выделенные на проект "Стена" деньги непонятно куда потрачены, возмущается народный депутат от фракции "Объединение "Самопомощь" Елена Сотник. Год назад она инспектировала ход работ и была шокирована, поскольку, по ее словам, разрекламированное правительством эпохальное сооружение, которое должно защитить страну от агрессора на границе, - это вырытая яма с натянутой зеленой металлической сеткой.

После увиденного Сотник обратилась к правоохранителям с просьбой проверить целевое использование средств. И 8 августа, после восьми месяцев расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало шесть человек, которых подозревают в растрате средств, выделенных на проект "Стена".

"Детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) был проведен ряд обысков и задержаны должностные лица Государственной пограничной службы и субъектов хозяйствования, которые подозреваются в растрате и присвоении, а также нецелевом использовании бюджетных средств на сумму 16 миллионов 688 тысяч гривен ", - сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Секретная "Стена"

Проект "Стена" полностью засекречен. Его разрабатывал проектный институт СБУ совместно с погранслужбой и Минобороны Украины. Кто выполняет подрядные работы, как и за сколько, увидеть может только тот, кто имеет доступ к документам с грифом "государственная тайна". Поэтому общественный контроль проекта невозможен.

Будучи народным депутатом, Сотник получила доступ к секретным материалам проекта и была озадачена увиденным.

"Цены на высев травы, на выкапывание ям, на простые вещи у меня вызвали очень много вопросов", - сказала Елена Сотник.

На запрос в Минобороны, МВД и премьер-министру Украины она получила ответ, что анализ целесообразности проекта "Стена" не проводился.

Коррупционные риски

По словам Елены Сотник, из-за секретности проекта существуют большие риски коррупции. "Там закрытый перечень исполнителей работ. Это только те компании, которые имеют разрешение от СБУ. Эти компании сами себе выбирают подрядчиков. И как они это делают, по каким ценам и каким образом, практически ничем не регулируется", - отмечает депутат.

В свою очередь Олег Слободян рассказал, что проект "Стена" реализуют 11 генеральных подрядчиков, которые имеют допуск СБУ к государственной тайне. Однако уточнить, каким образом проводится отбор фирм и как формируются цены на их услуги, Слободян не смог, а только добавил, что с некоторыми из них договоры о сотрудничестве уже разорваны.

Один из руководителей программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник критикует секретность проекта. "Надо правильно найти баланс между конфиденциальностью и прозрачностью. Сейчас у нас перекос в сторону секретности, и главная угроза в связи с этим - коррупционные риски. Есть вещи, которые должны быть в тайне. Но если, например, компания просто возит туда щебень, то тендер должен быть открытым", - отмечает эксперт.

"Оградка" вместо "Стены"?

Елена Сотник на своей странице в Facebook написала, что "Стена" на самом деле является "оградкой". В Государственной пограничной службе Украины отвергают такие обвинения и настаивают, на том, что возводят "интеллектуальную границу". "Наши специалисты с представителями Минобороны и СБУ обследовали все участки границы с учетом местности, заболоченности, условий видимости. Это не забор или ров, а система, где современные технические возможности сочетаются с возможностями личного состава, и так обеспечивается эффективность мониторинга", - отмечает Олег Слободян.

Согласно материалам, размещенным на сайте пограничной службы, "Стена" должна состоять из нескольких полос противотранспортных рвов и бруствера, контрольно-следовой полосы (участка, предназначенного для фиксирования следов нарушителей границы), рокадной дороги, железного забора с колючей проволокой и башен с камерами наблюдения.

Алексей Мельник отмечает, что "Стена" - название условное. "Ведь от стены там ничего нет. Это не укрепленные оборонительные сооружения. Это комплекс технико-инженерных сооружений: местами забор с колючей проволокой, местами противотанковый ров. На этом надо делать акцент. Ведь функция пограничников - охрана государственной границы, а не сдерживание агрессии", - заключает Мельник.