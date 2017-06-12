Украине дадут 5 млн евро на внедрение гендерного равенства

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Deutsche Welle
понедельник, 12 июня 2017 г. 14:42
ООН, Швеция и Украина подписали в Киеве соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство". Украина получит от Швеции 5 млн евро на реализацию соответствующих реформ.
© Shutterstock

Швеция выделила Украине 5 млн евро на реализацию программ по обеспечению гендерного равенства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, обнародованном в понедельник, 12 июня.

В документе сообщается, что подписи под соглашением о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине" подписали заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор программы "ООН Женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции на Украине Мартин Хагстром. Проект предусматривает бюджет в 5 млн евро и рассчитан на четыре года.

В сообщении также отмечается, что финансирование будет направлено на внедрение гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также на реализацию плана действий "Женщины, мир, безопасность".

Правительство Украины ввело должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики 7 июня. Еще в марте правительство поручило заниматься вопросами гендерного равенства Климпуш-Цинцадзе. Она высказалась за увеличение до трети представительства женщин в Верховной раде и правительстве Украины.

Deutsche Welle
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