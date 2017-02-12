Украина заявила об исчезновении группы военных в Луганске

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 14:15
Группа военнослужащих вооруженных сил Украины, выполнявшая задание в Луганской области, перестала выходить на связь. Об этом заявил пресс-офицер тактической группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов, передает «112 Украина».
© Sputknik/Scanpix

«Группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций», — пояснил Завтонов. Он сообщил, что организованы поиски пропавших — с ними пытаются связаться несколько поисковых групп.

В сообщении пресс-центра антитеррористической операции украинских силовиков в фейсбуке уточняется, что пропавшие военные служили в одном из разведывательных подразделений ВСУ.

В конце января произошло новое обострение конфликта в Донбассе. Украина и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвинили друг друга в нарушении перемирия. Сильнее всего пострадал населенный пункт Авдеевка, находящийся под контролем украинских военных. Интенсивный обстрел Авдеевки привел к обрыву линий электропередачи и повредил системы водоснабжения.

Телеканал "Дождь"
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