Украина заявила о повторном отказе России передать Сенцова и Кольченко

«Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами», — написал Петухов. Он добавил, что гражданство «было принудительно навязано всем крымчанам» после присоединения полуострова к России в 2014 году.

Петухов опубликовал несколько страниц, которые подписаны как ответ российского МИД внешнеполитическому ведомству Украины от 9 января 2017 года. В тексте говорится о том, что Сенцов и Кольченко являются гражданами России на основании закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым», а также приводятся ссылки на другие документы.

«Поскольку между Российской Федерацией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства, а также в связи с тем, что Кольченко А.А и Сенцов О.Г. являются российскими гражданами, Российская Сторона не усматривает оснований для их передачи на Украину для дальнейшего отбывания наказания», — говорится в тексте.

Петухов написал, что Украина продолжит добиваться возвращения в страну политзаключенных. Это планируют делать через международные организации, которые могут повлиять на Россию, а также через иски, поданные в Европейский суд по правам человека, добавил он.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в подготовке терактов в Крыму. Следствие считает, что они и другие фигуранты дела планировали взорвать самодельные взрывные устройства у мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в в Симферополе, а также поджигали офисы общественной организации «Русская община Крыма» и симферопольское представительство «Единой России».

В октябре Украина сообщила об отказе России передать осужденных по этой же причине — они являются гражданами России, а между странами нет договоров, регулирующих вопросы двойного гражданства, говорилось в ответе Минюста.

Россия аннексировала Крым в 2014 году.