Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам

Deutsche Welle
суббота, 20 мая 2017 г. 16:25
Лолите Милявской, Наташе Королевой, Николаю Добрынину и еще почти 40 артистам из РФ запрещен въезд на Украину сроком на три года.
© RIA/Scanpix

Украина в общей сложности запретила въезд на территорию страны около 40 российским певцам и актерам, посещавшим аннексированный Крым. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", - подчеркнул Назаренко.

По его словам, запрет наложен на три года, а в список входят Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Михаил Шуфутинский и певица Бьянка (Татьяна Липницкая) и другие.

По информации сайта "Миротворец", эти граждане РФ посещали Крым, въезжая на полустров с территории России, а значит они лишены права посещать Украину.

"Посещение оккупированной Россией АР Крым легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты Каланчак, Чаплынка и Чонгар в Херсонской области", - говорится на сайте "Миротворец".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам

Украина запретила въезд в общей сложности 40 российским артистам
Лолите Милявской, Наташе Королевой, Николаю Добрынину и еще почти 40 артистам из РФ запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Меркель обеспокоена обострением ситуации на востоке Украины

Angela Merkel, Petro Porošenka
Вопросы безопасности и прекращения огня - главная тема встречи лидеров Германии и Украины. По словам Меркель, это основа для политического урегулирования на востоке Украины.

Украденные из бюджета РФ деньги, на которые указывал Магнитский, отследили в Британии (1)

Sergejus Magnitskis
Британским следователям удалось отследить счета, на которые поступили украденные из российского бюджета миллиарды по так называемой "схеме Магнитского": юриста Сергея Магнитского поместили в СИЗО после разоблачений, указавших на сотрудников МВД, где он впоследствии умер. О прогрессе в расследовании многомиллиардной аферы сообщает ВВС.

Стал известен состав батальона НАТО в Латвии: будут танки, разведчики, бронемашины (6)

Стал известен состав батальона НАТО в Латвии: будут танки, разведчики, бронемашины
Наконец обнародован состав многонационального батальона под руководством Канады. В Латвии будут базироваться танки, бронемашины и военнослужащие разных специальностей.

ФОТО: Завершились крупнейшие учения спецназа в странах Балтии (8)

ФОТО: Завершились крупнейшие учения спецназа в странах Балтии
В Литве завершились международные военные учения сил специальных операций "Flaming Sword 2017" ("Огненный меч"), которые стали самым масштабными учениями такого рода в Балтийском регионе, сообщает Минобороны Латвии.
Facebook друзья
Rambler's Top100