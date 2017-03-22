Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"

Въезд Самойловой запрещен на три года, сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на 3 года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - сказала Гитлянская агентству "Интерфакс" в среду.

СБУ ранее сообщала, что проверит информацию о возможном посещении И.Самойловой аннексированного Россией Крыма и примет решение в связи с ее въездом на территорию Украины.

20 марта выяснилось, что СБУ приняла решение о запрете певице на въезд в страну.

Нынешняя представительница России создает политическое напряжение, поскольку Россия и Украина после аннексии Крыма в 2014 году находятся в состоянии крайне напряженных отношений.

Конкурс "Евровидение" декларирует свое нейтралитет в политических вопросах, однако вряд ли обойдется без политики, когда на востоке Украины происходит война и Россию обвиняют в поддержке сепаратистов.

Ранее стало известно, что И.Самойлова в июне 2015 года принимала участие в концерте на территории Крыма.

Она прилетела на полуостров из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории.

И.Самойлова была выбрана в качестве представителя России на "Евровидении-2017". Планировалось, что она выступит с песней Flame is Burning. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

На заявление Гитлянской уже отреагировали российские парламентарии. Так, в думском комитете по культуре заявили, что в таком случае Россия в этом году вообще не должна принимать участия в конкурсе, сообщает BBC Russia.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в свою очередь пообещал, что если за Самойлову не вступятся организаторы "Евровидения", Россия и вовсе объявит бессрочный бойкот этому конкурсу.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве.