Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"

 (130)
ru.DELFI.lt
среда, 22 марта 2017 г. 15:25
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.
Julija Samoilova
© Instagram

Въезд Самойловой запрещен на три года, сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на 3 года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - сказала Гитлянская агентству "Интерфакс" в среду.

СБУ ранее сообщала, что проверит информацию о возможном посещении И.Самойловой аннексированного Россией Крыма и примет решение в связи с ее въездом на территорию Украины.

20 марта выяснилось, что СБУ приняла решение о запрете певице на въезд в страну.

Нынешняя представительница России создает политическое напряжение, поскольку Россия и Украина после аннексии Крыма в 2014 году находятся в состоянии крайне напряженных отношений.

Конкурс "Евровидение" декларирует свое нейтралитет в политических вопросах, однако вряд ли обойдется без политики, когда на востоке Украины происходит война и Россию обвиняют в поддержке сепаратистов.

Ранее стало известно, что И.Самойлова в июне 2015 года принимала участие в концерте на территории Крыма.

Она прилетела на полуостров из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории.

И.Самойлова была выбрана в качестве представителя России на "Евровидении-2017". Планировалось, что она выступит с песней Flame is Burning. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

На заявление Гитлянской уже отреагировали российские парламентарии. Так, в думском комитете по культуре заявили, что в таком случае Россия в этом году вообще не должна принимать участия в конкурсе, сообщает BBC Russia.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в свою очередь пообещал, что если за Самойлову не вступятся организаторы "Евровидения", Россия и вовсе объявит бессрочный бойкот этому конкурсу.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Куршевеле воры проникли на виллу российского миллиардера Прохорова (2)

Michailas Prochorovas
На знаменитом французском курорте Куршевель двое неизвестных проникли в дом в квартале Амо де Белькот, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом сообщает газета Le Dauphiné.

Дерипаска и Манафорт подтвердили сотрудничество

Дерипаска и Манафорт подтвердили сотрудничество
Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, подтвердил, что в 2000-х годах работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, но настаивает, что у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки.

В Германии намерены отменить приговоры тысячам геев (4)

В Германии намерены отменить приговоры тысячам геев
Правительство Германии одобрило законопроект, в соответствии с которым будут отменены приговоры за гомосексуализм 50 тысячам мужчин.

Рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба (12)

Incidentas prie Jungtinės Karalystės parlamento rūmų
Одна из раненых в результате нападения в Лондоне женщин скончалась в больнице из-за многочисленных травм, сообщили Би-би-си в больнице.

Обнародован список всех военных учений в Латвии на этот год (6)

Обнародован список всех военных учений в Латвии на этот год
В этом году в Латвии предусмотрено провести четыре международных военных учения, причем в каждом из них примут участие свыше 500 иностранных военных, сообщает LETA со ссылкой на Минобороны.
Facebook друзья
Rambler's Top100