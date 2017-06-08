Украина законодательно закрепила стремление стать членом НАТО

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bbcrussian.com
четверг, 8 июня 2017 г. 12:17
Верховная рада Украины большинством голосов приняла законопроект, который официально закрепляет стремление страны стать членом Североатлантического альянса.
© AFP/Scanpix

Как передает корреспондент Би-би-си, за это решение высказались 276 из 357 депутатов парламента, зарегистрировавшихся в зале голосования.

Фракция "Оппозиционный блок" в полном составе отказалсь от участия в голосовании.

Авторы законопроекта, в числе которых спикер Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк, объясняли необходимость углубления сотрудничества с НАТО желанием обеспечить гарантии суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Агрессия Российской Федерации против Украины, аннексия части украинской территории поставила перед украинским государством неотложную задачу относительно реального обеспечения национальной безопасности страны", - говорилось в пояснительной записке к документу.

Новый закон вносит изменения в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".

В частности, он изменяет нынешнюю обтекаемую формулировку о том, что Украина сотрудничает с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации, на прямую формулировку - "сотрудничество с целью приобретения членства".

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

В феврале этого года он сообщил, что на Украине пройдет референдум о вхождении в альянс и пообещал сделать все возможное, чтобы добиться членства в НАТО, если за это проголосует народ Украины.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве Украина и Североатлантический альянс заключили комплексный пакет оказания поддержки, который подразумевает сотрудничество в 40 областях.

Кремль, как правило, крайне болезненно реагирует на заявления украинских властей о стремлении в Североатлантический альянс. В ноябре 2014 года в интервью Би-би-си пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что России нужна "стопроцентная гарантия" того, что ни одна страна не думает о вступлении Украины в НАТО. Однако, добавил Песков, никто такой гарантии России так и не дал, и эта ситуация заставляет Москву нервничать и принимать меры предосторожности.

Украинские власти и НАТО обвиняют Россию в поставках оружия сторонникам самопровозглашенных "народных республик" Донбасса и в прямом военном участии в конфликте на востоке Украины. Москва эти обвинения отвергает.

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