Украина вводит новые правила въезда иностранцев на территорию страны: с 1 января 2018 года на границе у путешественников будут требовать предоставление биометрических данных.
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Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию, говорится на сайте президента Петра Порошенко, пишет newsru.com

"Правительство должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортамм, содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

"Считаю, что это распространенная практика. В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", - приводит слова главы государства "Украинская правда".

Процедура регистрации въезжающих с нового года будет состоять из трех этапов. Первый - человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно - база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй - непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных. Третий - фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

Во время открытия центра предоставления административных услуг в Харькове Порошенко отметил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении биометрического контроля на границе для всех граждан, в том числе иностранцев, будет обнародовано в ближайшие дни.

По словам Порошенко, которые приводят "Українські Новини", эта система фиксации биометрических данных создается сейчас "ускоренными темпами" и "даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".

Порошенко добавил, что в реализации соответствующего комплекса мер важная роль отводится центрам предоставления административных услуг.

Возможность введения въезда/выезда на территорию страны граждан России по биометрическим паспортам изучили в МИД Украины, при этом там рассматривали варианты с введением визового режима с РФ или полным запретом на въезд россиян. Эта идея стала активно обсуждаться после того как Европарламент проголосовал за отмену виз для украинских граждан, но в итоге от нее отказались, как пояснили в правительстве, из-за опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму.

Как рассказывали источники в правительстве, новые правила включают не только сбор биометрических данных, но и заполнение анкеты на сайте МИД, где гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц - за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника. Анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

NEWSru.com
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