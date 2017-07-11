Украина введет предварительную электронную регистрацию для въезжающих россиян

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NEWSru.com
вторник, 11 июля 2017 г. 10:20
Украина с 1 января 2018 года введет обязательную предварительную электронную регистрацию для въезжающих в страну российских граждан, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов после заседания совета.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован и предоставить в МИД необходимые данные", — цитирует пояснение Турчинова ТАСС.

На сайте президента Украины Петра Порошенко уточняется, что для всех въезжающих на Украину иностранцев вводятся новые правила в целях борьбы с терроризмом, добропорядочные граждане не почувствуют каких-либо неудобств.

"Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом", — заявил Порошенко на заседании СНБО.

Глава СНБО Турчинов пояснил, что на Украине по решению СНБО вводится порядок пересечения государственной границы "по биометрическим паспортам, а также обязательного снятия биометрических данных", в первую очередь "отпечатков пальцев" (цитаты по УНИАН).

"Это касается граждан других стран, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения", — заявил он и добавил: "Понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан". "Этот вопрос связан с усилением безопасности после терактов, которые недавно произошли, после той агрессии, которая ощущается в пределах гибридной войны, которую ведет против нас РФ, для того, чтобы диверсанты, террористы, шпионы и т.д. не могли пересекать нашу границу с поддельными документами или по другим технологиям", — отметил Турчинов.

Также СНБО предлагает ввести требование об обязательной регистрации граждан России по месту пребывания на Украине. "И биометрические паспорта, и контроль на границе, и предварительное информирование, и контроль за пребыванием и передвижением по территории Украины — все это должно произойти согласно единой программе, которая должна быть разработана Кабмином", — пояснил Турчинов.

Как передает "Интерфакс", соответствующие поручения были направлены в министерство иностранных дел, кабинет министров, министерство внутренних дел, государственную миграционную службу и государственную пограничную службу Украины.

Возможность введения въезда/выезда на территорию страны граждан России по биометрическим паспортам изучили в МИД Украины, при этом там рассматривали варианты с введением визового режима с РФ или полным запретом на въезд россиян. Эта идея стала активно обсуждаться после того как Европарламент проголосовал за отмену виз для украинских граждан.

Напомним, что сегодня Порошенко анонсировал также начало дискуссии с НАТО о введении плана действий по членству Украины в Альясе.

NEWSru.com
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