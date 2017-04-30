Украина возвела новую дамбу для речной блокады Крыма

Представители местной администрации пояснили, что поводом для строительства этого сооружения стало водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, которые три года назад после закрытия шлюзов выше по течению оказались под угрозой засухи.

Дамбу возвели за год, потратив на постройку 35 млн грн (1,3 млн долларов).

Крымские чиновники заявили, что возведение дамбы никак не повлияет на водоснабжение аннексированного полуострова.

"Нам, крымчанам, от этого ни холодно, ни жарко, пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года, и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает", - прокомментировал ситуацию российскому агентству ТАСС председатель комитета по государственному строительству Госсовета республики Ефим Фикс.

В сентябре 2015 года крымские татары и другие активисты начали так называемую "продовольственную блокаду", в рамках которой они пытались не пропустить на полуостров грузовые автомобили.

В ноябре того же года были подорваны линии электропередач, по которым в Крым поступала электроэнергия с территории Украины.

После долгих переговоров с блокировавшими поврежденные опоры ЛЭП активистами власти Украины сумели восстановить ключевую линию электропередачи.

Примерно в то же время первую нитку собственного энергомоста в Крым запустила Россия.

В конце ноября 2015 года президент Украины Петр Порошенко предложил начать блокаду Крыма, запретив транспортировку грузов через границу в обоих направлениях.

Россия аннексировала Крым весной 2014 года. Киев продолжает считать полуостров украинской территорией.