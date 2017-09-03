"У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усилены участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО. Мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", - заявил Слободян.

Указав, что задолго до начала самих учений в Беларусь уже прибывают российские войска, он подчеркнул, что "обстановку нужно контролировать ".

Совместные российско-белорусские стратегические учения пройдут 14-20 сентября. С обеих сторон в них будут задействованы 12 700 военнослужащих. Западные представители, однако, отмечают, что, судя по подготовке, эти маневры будут значительно крупнее, чем заявлено официально.