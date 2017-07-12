Украина сообщила о задержании в Донбассе россиянина с военным билетом

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Телеканал "Дождь"
среда, 12 июля 2017 г. 13:17
В Луганской области Украины задержали россиянина с военным билетом. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
© AFP/Scanpix

Его передали украинской военной разведке. Вместе с ним задержали еще одного человека, который в базе правоохранительных органах Украины «проходит как "боевик ЛНР"».

Мужчин задержали на блокпосту рядом с населенным пунктом Городище Луганской области. Это произошло во время проверки автомобиля ВАЗ и документов на блокпосту. Имя задержанного россиянина, а также других деталей задержания в Нацгвардии Украины не сообщили.

В конце июня в Луганской области задержали россиянина Виктора Агеева, который, как утверждают власти Украины и его родственники, служил по контракту в российской армии. При этом в Минобороны России это отрицают и подчеркивают, что Агеев никогда не служил по контракту, а прошел срочную службу и уволился в запас в мае 2016 года.

9 июля украинский телеканал «ТСН-Тиждень» опубликовал интервью с Агеевым, в котором он утверждал, что действительно был российским военнослужащим-контрактником. В Минобороны России это интервью назвали фальшивкой и обвинили «украинских пропагандистов» в нарезке «только нужных слов и фраз» из речи Агеева.

Телеканал "Дождь"
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Украина сообщила о задержании в Донбассе россиянина с военным билетом (37)

Украина сообщила о задержании в Донбассе россиянина с военным билетом
В Луганской области Украины задержали россиянина с военным билетом. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.
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