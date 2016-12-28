Украина сообщила о получении второго транша ЕС

Как отмечается в заявлении министерства, эти средства предоставлены Еврокомиссией по результатам оценки проведения на Украине реформ. В частности, речь шла о борьбе с коррупцией, управлении государственными финансами и конституционной реформе.

Оба транша были получены в рамках соглашения, заключенного между правительством Украины и Еврокомиссией в 2014 году.

Первый транш в рамках этого соглашения в сумме 250 млн евро Украина получила в июле 2014 года.

По информации минфина Украины, эти деньги, как и первая часть транша, будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.