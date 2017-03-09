Украина раскрыла Международному суду ООН дипломатическую переписку с РФ

Об этом заявила глава украинской делегации Елена Зеркаль после выступления в суде в среду, 8 марта.

Украина также обратилась к суду с просьбой ввести срочные меры на время рассмотрения спора с Россией. Эти меры должны быть направлены на то, чтобы РФ воздержалась от любых действий, которые могут усугубить рассматриваемый в суде конфликт с Украиной или осложнить его решение. Зеркаль подчеркнула, что Россия должна воздержаться от любых форм расовой дискриминации на подконтрольных ей территориях, включая Крымский полуостров: в частности, в отношении крымских татар и этнических украинцев в Крыму.

Киев обнародовал рейтинг пяти ложных заявлений Москвы

Одновременно с этим министерство информационной политики Украины проанализировало выступление российской стороны, которое состоялось в Гааге накануне, и обнародовало рейтинг пяти главных ложных заявлений представителей РФ. В частности, Киев не согласен с заявлениями России о том, что конфликт в Донбассе является внутренним украинским конфликтом, что в Донбассе нет российского оружия, что малайзийский "Боинг" мог быть сбит украинскими военными, что Киев не выполняет минские договоренности и - последнее - что Украина сама может оказаться спонсором терроризма из-за так называемой "блокады" Донбасса.

Россия, в свою очередь, накануне на слушаниях в Гааге отвергла обвинения Украины, выдвинутые в иске. Кроме того, директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, представляющий РФ в суде, заявил, что не видит оснований для введения временных упреждающих мер.

Украина подала иск в Международный суд ООН 16 января 2017 года, обвинив Россию в нарушении конвенций ООН о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания по этому делу начались 6 марта и продлятся до 9 марта. Ключевые выдержки из украинского иска против РФ опубликованы на сайте телеканала "112 Украина". В министерстве юстиции Украины считают, что рассмотрение этого дела может занять несколько лет. Однако, как отмечает "РБК Украина", решение о временных мерах может быть принято уже в течение месяца.