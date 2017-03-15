Украина приостановила грузовое сообщение с Донбассом

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bbcrussian.com
среда, 15 марта 2017 г. 17:36
Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду принял решение о временном прекращении грузового сообщения с Донбассом.
© AFP/Scanpix

Решение будет действовать до реализации первых двух пунктов Минских договоренностей, которые предусматривают прекращение огня, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных в Донбассе предприятий, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам Турчинова, все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие в Донбасс, будут перекрыты 15 марта к 13:00 по киевскому времени. В пресс-службе Турчинова пояснили Би-би-си, что речь идет лишь о грузовом транспортном сообщении.

С предложением к СНБО прекратить транспортное сообщение с Донбассом выступил президент Украины Петр Порошенко. "Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", - говорится в выступлении президента на СНБО, текст которого размещен на сайте главы государства.

По словам Порошенко, исключение может быть сделано лишь для гуманитарных грузов украинских и международных организаций, например, ООН и Международного Красного Креста.

Порошенко заявил об ухудшении ситуации на востоке Украины в связи с тем, что Россия признала паспорта ДНР и ЛНР, а руководство самопровозглашенных республик захватило активы украинских предприятий, стоимость которых Порошенко оценил в 2 млрд долларов.
Решение властей Украины приветствовали активисты из "Штаба блокады торговли с оккупантами". Активисты из этой организации ранее перекрыли железнодорожное сообщение между Донбассом и остальной территорией Украины. Верховная рада осудила эту акцию из-за тяжелых экономических последствий для страны.

13 марта руководство непризнанной ДНР объявило линию соприкосновения в Донбассе государственной границей. В заявлении говорится, что физическим лицам будет запрещено переходить линию соприкосновения "вне пунктов пограничного контроля" ДНР, а при пересечении так называемой границы гражданам придется проходить регистрацию.
В начале марта власти самопровозглашенных республик начали вводить внешнее управление на украинских предприятиях, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

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