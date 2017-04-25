Украина полностью прекратила электроснабжение ЛНР

bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:12
Электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник, сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В понедельник гендиректор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай пообещал отключить непризнанную "Луганскую народную республику" от украинской электроэнергии из-за долгов.

"Все просто. Нет оплат с той территории около двух месяцев. А сейчас пропали и платежеспособные клиенты в виде крупных украинских предприятий, захваченных боевиками", - цитирует "Газета.ру" неназванный источник в министерстве энергетики Украины.

Вечером того же дня жители нескольких районов Луганска пожаловались на отсутствие электроснабжения.

Согласно заявлению информационного центра ЛНР, подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения.

Кроме того, руководство непризнанной "Луганской народной республики" заявило, что полностью готово к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.

"Население республики на себе это сильно не ощутит, будет перестроена система энергоснабжения республики, электроснабжение населения будет в полном объеме", - заявили в ЛНР.

В феврале ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты Украины организовали блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом. Таким образом они боролись с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В ответ власти ДНР и ЛНР объявили о введение внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.

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