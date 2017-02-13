Украина подала иск против России в ВТО

Поводом стали ограничения на транзит, которые российская сторона ввела в 2016 году, сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

Там отмечается, что урегулирование спора началось в 2016 году, но Россия оказалась к этому не готова — «не приняла меры по отмене неправомерных, дискриминационных и экономически необоснованных ограничений в сфере транзита».

Иск Украины связан с ущербом, который понес экспорт страны из-за запрета России на проезд украинских грузовиков по территорию страны. Он был введен в феврале прошлого года. В ответ на это Украина ввела аналогичный запрет для российских фур. В конце февраля стороны договорились урегулировать конфликт и бессрочно снять запреты.

По оценкам экспертов, пострадали около 79% украинских экспортных поставок в Казахстан и 95% поставок в Киргизию. В целом спад экспорта Украины в страны Центральной и Восточной Азии оценили в 38,3%. Финансовые потери Украины от «транзитной войны» с Россией оцениваются примерно в миллиард долларов.

В России в ответ на иск ВТО обещали применить «методы и способы защиты», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Существует предусмотренное международное право, методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, равно как и в других случаях», — сказал он.