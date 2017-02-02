Украина передаст попавшую в самолет над Черным морем пулю в Международный суд

В среду, 1 февраля, Украина заявила об обстреле Ан-26 с подконтрольной России территории в районе Одесского газового месторождения. Никто не пострадал, самолет получил повреждения.

«Военная прокуратура сразу после прилета самолета зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство», — сказал Матиос.

Он назвал пулю «доказательством гибридной военной агрессии» после присоединения Крыма к России.

«Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ граничит находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут», — добавил он.

«Чернаморскнефтегаз» опроверг информацию об обстреле украинского самолета.

Накануне в Черном море начались военно-морские учения НАТО. В действиях так же участвуют украинские военные.

Минобороны России вызвало украинского военного атташе для вручения ноты протеста. Это связано с облетом Ан-26 в Черном море российских буровых вышек. Действия экипажа расценили как провокационные. Генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что пролет на предельно низкой высоте создал угрозу безопасности для персонала и оборудования буровых вышек.