Украина отрицает поставки ракетных двигателей в Северную Корею

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bbcrussian.com
вторник, 15 августа 2017 г. 08:30
Украинские власти в понедельник заявили, что изготовленные на украинском заводе "Южмаш" ракетные двигатели никак не могли быть использованы на северокорейских баллистических ракетах.
© AP / Scanpix

Скандал разгорелся из-за публикации New York Times, в которой со ссылкой на засекреченную информацию разведывательных служб США и доклад британского экспертного центра сообщается о прорыве в ракетной программе КНДР.

Издание утверждает, что Пхеньян обязан своим успехом купленным на черном рынке двигателям, предположительно, произведенным на предприятии "Южмаш" - украинском заводе, который до недавнего времени был связан с российской ракетной программой.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию", - прокомментировал публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею", - подчеркнул он, высказав предположение, что за публикацией доклада могут стоять российские спецслужбы.

В самом "Южмаше" также отвергли обвинения в свой адрес. "Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются", - говорится в заявлении предприятия.
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже возложила ответственность за ситуацию на президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.

"Если эта информация - правда, то Украина может попасть под санкции, что означает остаться без какой-либо помощи со стороны мира. Это катастрофа для нашей страны. [...] Эта ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петро Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана" - написала Тимошенко в "Фейсбуке".

В России, которая в докладе также названа как страна, откуда КНДР могла потенциально получить ракетные двигатели, на публикацию не реагировали.


"Секрет успеха"

Доклад британского НКО International Institute for Strategic Studies (IISS) о северокорейской программе по производству баллистических ракет вышел под заголовком "Секрет успеха баллистических ракет КНДР".

"Ракетная программа КНДР за последние два года сделала ошеломляющие успехи", - считают авторы доклада. Как отмечают эксперты, ракетный арсенал Северной Кореи раньше в основном состоял из ракет малой дальности. Помимо них у КНДР была ракета средней дальности "Мусудан", пуски которой заканчивались неудачно.

"Внезапно в арсенале КНДР появились две новые модели: "Хвасон-12", средней дальности, и межконтинентальная "Хвасон-14". Ни одной стране в мире раньше не удавалось перейти от ракет средней дальности к межконтинентальным за такое короткое время", - продолжают аналитики.

Как полагают в IISS, такое быстрое развитие ракетной программы можно объяснить только покупкой КНДР работающих на жидком топливе ракетных двигателей за рубежом.

Вывод о том, что двигатели были изготовлены на территории бывшего СССР, основан на анализе фотографий с пусков корейских ракет и их технических характеристик.

"Двигатель, испытанный КНДР, визуально отличается от двигателей, производящихся в США, Франции, Китае, Японии, Индии и Иране. Кроме того, эти страны не делают двигателей, работающих на жидком топливе длительного хранения, а их мощность отличается от мощности "Хвасон-12" и "Хвасон-14". Методом исключения мы приходим к выводу, что ракеты были сделаны в странах бывшего СССР", - говорится в докладе.

Дальнейший анализ основывается исключительно на визуальных данных. В IISS утверждают, что единственный двигатель в мире, похожий на изображенные на фото - и визуально и по техническим характеристикам - это РД-250, которые были спроектированы российским НПО "Энергомаш" и использовались в ракетах модели "Циклон-2".

"Циклон-2", говорится в докладе, импортировался Россией из Украины вплоть до 2006 года для запуска спутников. Сегодня двигатель устарел и не используется, пишут эксперты.

При этом эксперты отмечают, что у стандартной модели двигателя РД-250 два сопла, а на фотографиях и видео с запуска корейских ракет видны двигатели с одним соплом.

Эксперты утверждают, что КНДР продали измененную версию двигателя, а инженеры, достаточно квалифицированные для того, чтобы изменить двигатель РД-250, работают только на "Южмаше".

При этом в IISS не исключают, что двигатель мог быть поставлен и из России, так как "вероятно, на складах "Энергомаша", разбросанных по России, хранятся запасные экземпляры".

"Вся территория США"

В конце июля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что очередное испытание ракеты "Хвасон-14" показало, что в зоне ее поражения находится вся территория США. 10 августа в КНДР заявили, что готовят удар по военной базе США на острове Гуам.

Заявление о покрытии всей по территории США остается неподтвержденным, но запуск "Хвасон-12" доказывает, что КНДР сегодня может нанести удар по Гуаму.

В ходе майского испытания "Хвасон-12" ракета взлетела по слишком крутой траектории, достигнув пиковой высоты в 2000 километров. Если бы траектория была нормальной, ракета могла бы пролететь от 4000 до 4500 км, и таким образом достигнуть Гуама, который находится на расстоянии 3400 километров от КНДР.

После испытания президент США Дональд Трамп выступил с серией резких заявлений и твитов, заявив, что готов ответить Пхеньяну "огнем и яростью" и что военные возможности для этого уже приведены в полную готовность.

Директор ЦРУ Майк Помпео в понедельник заявил, что непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей по-прежнему нет.

На вопрос о том, насколько близка Северная Корея к созданию ядерного оружия, способного достичь территории США, директор Центрального разведывательного управления ответил: "Теперь они ближе".

"Я слышал тех, кто рассуждает о том, что мы стоим на пороге ядерной войны. Я сам не видел разведывательных данных, указывающих, что мы сегодня находимся в таком положении", - отметил Помпео.

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