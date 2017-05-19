Украина объяснила запрет "ВКонтакте" и других сайтов доступом ФСБ к данным пользователей





Украина, по его словам, не может "мириться" с тем, что ФСБ "имеет полный доступ" к персональным данным пользователей. "Особенно пребывая в состоянии гибридной войны", — добавил он.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал обновленный указ о санкциях в отношении России. В нем, в частности, говорится, что сервисы "Яндекса", а также "ВКонтакте" и "Одноклассники" Mail.ru должны быть заблокированы на Украине. В силу указ вступил 17 мая, запрет будет действовать три года.





Помимо этого под ограничение попали российские СМИ — РБК, "Наше радио" и РЕН-ТВ.