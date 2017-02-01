Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета

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NEWSru.com
среда, 1 февраля 2017 г. 17:43
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что военный транспортный самолет Ан-26 подвергся обстрелу утром 1 февраля с "захваченных РФ буровых вышек" в районе Одесского газового месторождения, сообщает newsru.com
© Twitter nuotr.

Как написал министр в Facebook, самолет получил повреждения, но совершил благополучную посадку, экипаж не пострадал.

"В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - уточнил министр.

"Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре было обнаружено пулевое отверстие размером 3 см - результат обстрела самолета из стрелкового оружия", - утверждает Полторак.

На какой высоте находился Ан-26 во время обстрела, не уточняется. По словам министра, полет выполнялся над Черным морем.

NEWSru.com
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