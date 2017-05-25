Украина не планирует прекращать пассажирское сообщение с Россией

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Телеканал "Дождь"
четверг, 25 мая 2017 г. 11:46
Украинская компания «Укрзализныця», занимающаяся железнодорожными перевозками, заявила, что не планирует прекращать пассажирское сообщение с Россией. Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе компании.
A train
© Lietuvos geležinkeliai

«Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею», — сказали представители компании. В пресс-службе добавили, что сейчас билеты на поезда в Россию продаются.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил «Обозревателю», что правительство Украины также не рассматривает вопрос о прекращении пассажирского сообщения с Россией.

«Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что власти Украины планируют с первого июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Собеседник издания отметил, что предлогом для этого станет отказ РЖД «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Телеканал "Дождь"
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