Украина назвала условия участия России в "Евровидении"

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 26 марта 2017 г. 14:25
Украина готова принять все страны-участницы конкурса «Евровидение-2017», в том числе и Россию, если их представители не нарушали законодательство страны, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио».
Ukrainian flag
© Reuters/Scanpix

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством», — сказал Кириленко.

Ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса, он назвал провокацией со стороны России, нацеленную на нагнетание отношений с Украиной. По словам вице-премьера, Киев надеется, что Москва примет эти условия и будет участвовать в конкурсе.

Согласно решению «Первого канала», участницей «Евровидения-2017» от России станет певица Юлия Самойлова. Планируется, что на конкурсе она выступит с песней Flame Is Burning.

Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой на три года въезд в страну из-за ее выступление в Крыму в 2015 году. Этим певица нарушила украинское законодательство, согласно которому Крым считается временно оккупированной территорией и въезд на нее возможен только со специального разрешения киевских властей.

Европейский вещательный союз предлагал «Первому каналу» провести прямую трансляцию выступления Самойловой для показа на «Евровидении». Телеканал отказался от этой идеи, потому что она «противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в прямом эфире». На Украине также негативно отнеслись к этому предложению. Кириленко заявил, что трансляция выступления Самойловой телеканалом на территории страны является нарушением законодательства.

Телеканал "Дождь"
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