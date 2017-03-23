Украина назвала две версии убийства Вороненкова

«На этот момент предварительными версиями рассматривается как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и убийства по делу контрабанды ФСБ Российской Федерации», — сказал Луценко.

Он добавил, что Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины. По словам Луценко, раненный охранник экс-депутата — действующий сотрудник спецслужб Украины.

Луценко также сообщил, что убийца Дениса Вороненкова получил сквозное ранение в голову и находился на грани смерти.

Киллер получил ранения во время нападения на Вороненкова — в него стрелял охранник бывшего депутата Думы. Оба были доставлены в больницу. Охранник Вороненкова жив и уже сотрудничает со следствием. Нападавший в больнице от полученных ранений скончался.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева.

Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся «актом государственного терроризма со стороны России».

Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что оно «не является темой» Кремля.