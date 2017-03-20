Украина назвала число солдат, погибших в Донбассе

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли 2629 украинских военных, еще более 9400 были ранены. Об этом сообщил на брифинге в Киеве в понедельник, 20 марта, спикер министерства обороны Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.

"Общие боевые потери наших военных в этой войне - 2629 человек. Из них 2220 - военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), остальные - представители Нацгвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС", - сказал он.

Представитель украинского Минобороны также сообщил, что ранения получили почти 10 тысяч участников спецоперации (9453), из них 7664 - военнослужащие ВСУ. Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в Донбассе погибли 2197 украинских военнослужащих, еще 8000 были ранены.

Спецоперацию против сепаратистов в Донбассе Украина начала в середине апреля 2014 года после свержения тогдашнего президента Виктора Януковича и прихода к власти в Киеве нового, прозападного правительства.