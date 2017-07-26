Украина ликвидирует всемирно известный авиаконцерн "Антонов"

Председателем комиссии был назначен заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко. Ему предписано в течение двух месяцев обеспечить "осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна", и расплатиться с кредиторами предприятия. В трехмесячный срок комиссия должна представить правительству ликвидационный баланс концерна.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно-транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан", в том числе уникальной "Мрии" - самого большого грузового самолета в мире.

В мае 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. Концерн "Антонов" был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК- Антонов", которое занималось разработкой новых самолетов, украинско-российские проекты были заморожены.

В состав концерна входили само предприятие "Антонов", а также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и государственное предприятие "Завод 410 ГА" в Киеве. Все три предприятия были переданы "Укроборонпрому".

В декабре 2015 года авиастроительный концерн "Антонов" отказался в центре скандала, когда решил назвать новый самолет Ан-178 в честь украинского националиста Степана Бандеры. Позже руководство предприятия изменило решение, чтобы не допустить использования бренда "Ан" в политическом противостоянии.

В начале 2016 года украинский авиаконцерн объявил о своем закрытии. Уже тогда кабинет министров Украины также поручил Минэкономразвития создать ликвидационную комиссию и организовать ликвидацию "Антонова".