Украина конфискует $1,5 млрд у Януковича и его команды

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bbcrussian.com
пятница, 28 апреля 2017 г. 13:25
Украинский государственный "Ощадбанк" конфискует 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его соратникам. Эти деньги будут переведены в бюджет Украины.
Viktoras Janukovyčius
© AFP/Scanpix

"Полтора миллиарда долларов США, которые были арестованы на счетах Януковича и его команды, по решению суда должны быть переведены в государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь совета Александр Турчинов назвал решение суда, которое позволило конфисковать средства, принципиальным, поскольку "из этих средств предусмотрено финансирование государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны".

В декабре Верховная Рада не смогла принять законопроект о спецконфискации средств и имущества должностных лиц.

28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала около $1,5 млрд на счетах компаний, связанных с Януковичем и людьми из его окружения.

В начале этого года украинский кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от "специальной конфискации средств коррупционеров" на сумму более 10 миллиардов гривен (около 400 млн долларов).

В 2016 году Киев рассчитывал получить в бюджет почти восемь миллиардов гривен от спецконфискации, однако в итоге в бюджет поступило лишь 80 тысяч гривен.

В феврале 2014 года Виктор Янукович был отстранен от должности президента Украины. Новые украинские власти подозревают его в госизмене, коррупции и причастности к гибели участников массовых акций протеста.

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