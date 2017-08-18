Украина избавилась от памятников Ленину

На территории, контролируемой властями Украины, завершен демонтаж всех памятников Ленину.

Об этом сообщил информационному агентству «ЛIГАБiзнесIнформ» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий», — рассказал Ветрович.

Он отметил, что большая часть снесенных памятников уничтожена, поскольку они были «обычными гипсовыми фигурами, которые не представляют ни материальной, ни исторической ценности, делались по единому канону».

«Те, которые представляют собой материальную стоимость, например из бронзы, могли быть переплавлены. Часть сохраняется для музея», — пояснил Вятрович. Речь идет о музее монументальной пропаганды СССР, который планируется открыть в Киеве в конце года.

Директор Украинского института национальной памяти также сообщил, что процесс декоммунизации на Украине практически завершен: переименованы 52 тысяч улиц, 987 населенных пунктов, в том числе 32 города, которые носили имена партийных и государственных деятелей времен СССР.