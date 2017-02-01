Украина: из-за обстрелов Донецк остался без воды

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Deutsche Welle
среда, 1 февраля 2017 г. 18:15
На Украине жители Донецка, Ясиноватой и отдельных районов Макеевки остались без воды в результате повреждения Верхнекальмиусской фильтровальной станции.
© AFP/Scanpix

"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", — говорится в сообщении.

Позднее агентство "Интерфакс" передало, что без воды остались также жители города Ясиноватая. "Прямым попаданием поврежден насос Верхнекальмиусской фильтровальной станции, подача воды в Ясиноватую остановлена, создан оперативный штаб по решению этой проблемы", — цитирует агентство представителя самопровозглашенной администрации Ясиноватского района, находящегося под контролем так называемой "Донецкой народной республики".

Стороны конфликта на востоке Украины сообщают о новых обстрелах и новых жертвах в Донбассе, виня в этом друг друга. Согласно штабу операции украинских войск, минувшей ночью погиб один украинский военнослужащий. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о гибели двух мирных жителей.

"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи с Авдеевкой", — сообщает штаб украинских войск в своем Facebook. По его данным, "противник использовал реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

"Ночью оккупанты предприняли попытку штурма" украинских позиций — "атака провалилась, враг отступил", сообщает штаб. "В 7:00 утра российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", — сказано в сообщении.

В другом посте отмечается, что "всего зафиксировано 86 обстрелов". Один украинский военный погиб, девять получили ранения.

Также сообщается, что за утро 1 февраля произошли уже четыре штурма. "По состоянию на сейчас бои продолжаются. Это был уже четвертый штурм за сегодня. И он закончился", — заявил изданию "Украинская правда" заместитель командира бригады, которая удерживает позиции на авдеевской "промке", Александр Самарский.

На уточняющий вопрос Самарский рассказал, что враги пытаются штурмовать ту позицию, которую потеряли в воскресенье после неудачной попытки прорыва украинских позиций. Тогда украинские военные отбросили противника назад и заняли важную стратегическую позицию, напоминает NEWSru.ua.

Deutsche Welle
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