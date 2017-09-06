Россия и Украина разработали различные проекты резолюции ООН о размещении миротворческой миссии в Донбассе.
Donbasas
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Россия предложила отправить "голубые каски" в регион минимум на полгода исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, сообщает в среду, 6 сентября, агентство AFP со ссылкой на копию российского документа, находящегося в его распоряжении.

По предложению Москвы, военнослужащие ООН должны быть оснащены лишь легким оружием, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен будет разработать предложения по величине и составу предстоящей миссии. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что даты голосования по этому документу пока не назначено.

Позиция Киева

Между тем Украина разработала проект собственной резолюции ООН, в которой указывается, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены по всей зоне конфликта, включая украинско-российскую границу.

"Не может страна, которая является стороной конфликта, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что должны согласовывать это с представителями ОРДЛО (территории Донбасса, захваченные пророссийскими сепаратистами - Ред.), поскольку стороной конфликта является Россия", - заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам Ельченко, Украина рассчитывает на то, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу с Россией, а принципиальный момент - это вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии.

Владимир Ельченко также сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября будет поднимать вопрос о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе и изложит позицию Киева по данному вопросу.

Deutsche Welle
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