Украина готова стать основным союзником США вне НАТО

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УНИАН
среда, 22 марта 2017 г. 15:50
Верховная Рада призвала Конгресс Соединенных Штатов Америки заключить оборонительное соглашение с Украиной и предоставить стране статус основного союзника вне НАТО.
© RIA/Scanpix

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также с целью развития стратегического партнерства между нашими государствами, обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Украиной оборонного соглашения и о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО», - говорится в обращении.

Народные депутаты считают, что предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будут иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе.

«Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира», - отмечается в обращении.

Также украинские депутаты отмечают, что «агрессивная политика РФ не ограничивается Восточной Европой, она представляет угрозу для всей Европы и глобальной стабильности».

«Солидарность международного сообщества и лидерство США в защите Украины от агрессии - это вклад в укрепление европейской и мировой безопасности», - сказано в обращении.

УНИАН
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