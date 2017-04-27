Украина готова блокировать российское вещание в Донбассе

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bbcrussian.com
четверг, 27 апреля 2017 г. 14:58
Государственная служба спецсвязи Украины разработала проект информационной защиты, который позволит заблокировать "сепаратистское и российское" телерадиовещание в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
Oleksandras Turčynovas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды - одна из наших приоритетных задач", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, оборудование украинского производства эффективно сможет блокировать российское вещание и обойдется значительно дешевле иностранных аналогов.

17 марта в Чонгаре в Херсонской области открыли телевышку, которая будет вещать на территорию аннексированного Россией Крыма.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. По мнению украинских властей, Россия предоставляет оружие и другие виды помощи вооруженным формированиям, действующим в Донбассе. Россия последовательно отрицает причастность к конфликту.

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