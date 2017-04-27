Украина готова блокировать российское вещание в Донбассе

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды - одна из наших приоритетных задач", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, оборудование украинского производства эффективно сможет блокировать российское вещание и обойдется значительно дешевле иностранных аналогов.

17 марта в Чонгаре в Херсонской области открыли телевышку, которая будет вещать на территорию аннексированного Россией Крыма.

Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. По мнению украинских властей, Россия предоставляет оружие и другие виды помощи вооруженным формированиям, действующим в Донбассе. Россия последовательно отрицает причастность к конфликту.