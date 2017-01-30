Указ Трампа о мигрантах возмутил Ангелу Меркель

"Важная и упорная борьба против терроризма ни в коей мере не оправдывает предубеждение против людей определенной веры, в данном случае мусульманской веры, и определенного происхождения", - заявила Меркель.

По мнению канцлера, указ Трампа противоречит базовым принципам международной помощи беженцам и международного сотрудничества.

"Канцелярия и министерство иностранных дел делают все возможное, чтобы прояснить ситуацию, особенно положение тех, кто имеет двойное гражданство, и защитить их интересы", - добавила она.

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран. Указ, по его словам, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Запрет на въезд в США жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением коснется также и обладателей постоянного вида на жительство в США (грин-карты), сообщила представитель министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Джиллиан Кристенсен.

Спустя день глава аппарата президента США опроверг эту информацию, заявив, что запрет на въезд не коснется обладателей права на постоянное проживание в США.

Однако правозащитники советуют этим людям на всякий случай не выезжать за пределы Соединенных Штатов по меньшей мере в течение ближайших 90 дней.

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.