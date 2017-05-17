Указ Порошенко о блокировке российских соцсетей вступил в силу

Документ был опубликован в официальном печатном органе украинской власти - газете "Урядовий кур'єр" ("Правительственный курьер").

Согласно указу, интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сайту холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и "Яндексу".

Представители интернет-ресурсов уже осудили решение украинских властей.

Также санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс", ТНТ и "Звезда".

Указом Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции - в него включены журналисты, депутаты Госдумы, военные и судьи.

Всего в "черных списках" Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.

Санкции против России впервые были введены Украиной в сентябре 2015 года сроком на один год из-за конфликта на юго-востоке страны и аннексии Крыма.

Впоследствии список несколько раз расширялся. В последний раз расширить санкции украинское правительство предложило в апреле.