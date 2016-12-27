Уходящий президент Болгарии: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС

 (24)
NEWSru.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 17:00
Россия пытается разными способами дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.
© Reuters

Об этом заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщает DW.

По его словам, "есть много признаков того", что Россия финансирует ультранационалистические партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах ЕС, стремясь таким образом "подорвать Евросоюз изнутри", пишет newsru.com

Тем самым Москва преследует ту же цель, которую некогда ставил перед собой Советский Союз. "(Это) Ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права", - поясняет болгарский лидер.

Для достижения своих целей Москва, по мнению Плевнелиева, использует интернет.

"Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - считает он.

FAZ отмечает, что аналогичные предостережения относительно политики Кремля Плевнелиев высказывал еще несколько лет назад, однако тогда многие восприняли их как преувеличение. Сегодня же цели Москвы ни для кого не являются секретом.

Полномочия Плевнелиева в качестве главы государства истекают в январе 2017 года. Его сменит кандидат от оппозиционной Болгарской социалистической партии Румен Радев, победивший на выборах президента в ноябре. Некоторые СМИ называли Радева "пророссийским" кандидатом. Он уже заявил, что хочет восстановить связи с Кремлем и снять с России санкции ЕС, введенные из-за Украины.

Плевнелиев ранее связал исход голосования на выборах президента Болгарии именно с воздействием Москвы на последние события в стране и в общем в Европе. В интервью австрийскому изданию Die Presse он заявлял, что у Софии есть доказательства того, что Россия пытается дестабилизировать обстановку в регионе. "Москва использует для этого целый ряд механизмов: от пропаганды до финансирования враждебно настроенных к ЕС ультранационалистов и левых экстремистов", - говорил он. Болгарский лидер также утверждал, что "Путин рассматривает ЕС как противника и хочет его ослабить".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп призвал Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность

Donald Trump
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

СМИ: Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян

СМИ: Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян
"После нескольких лет экономических тягот и давления со стороны всего мира из-за аннексии Крыма участь России в следующем году может, наконец, улучшиться. Однако большинство скептически относится к возможности стойких изменений", - сообщает Фред Уйэр в The Chrisitan Science Monitor.

В Казахстане взят под стражу советник Назарбаева

Pasivaikščiojimas po Astaną ir didžiausią jos areną
В Казахстане по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении полномочий задержаны три чиновника, в том числе бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Нартай Дутбаев.

В деле о наезде на ярмарку в Берлине появился еще один тунисец

After the Nice style terrorist attack in Berlin
40-летний выходец из Туниса задержан полицией Германии по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря.

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России (10)

FT: Хор Александрова демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России
"Интернет заполонила противоречивая информация с тех пор, как было объявлено, что несколько десятков членов Ансамбля имени Александрова, знаменитого военного хора и оркестра, оказались среди 92 человек, погибших, когда российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, в воскресенье рухнул в Черное море", - пишет The New York Times.
Facebook друзья
Rambler's Top100