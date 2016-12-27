Уходящий президент Болгарии: Россия пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС

Россия пытается разными способами дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

Об этом заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщает DW.

По его словам, "есть много признаков того", что Россия финансирует ультранационалистические партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах ЕС, стремясь таким образом "подорвать Евросоюз изнутри", пишет newsru.com

Тем самым Москва преследует ту же цель, которую некогда ставил перед собой Советский Союз. "(Это) Ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права", - поясняет болгарский лидер.

Для достижения своих целей Москва, по мнению Плевнелиева, использует интернет.

"Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - считает он.

FAZ отмечает, что аналогичные предостережения относительно политики Кремля Плевнелиев высказывал еще несколько лет назад, однако тогда многие восприняли их как преувеличение. Сегодня же цели Москвы ни для кого не являются секретом.

Полномочия Плевнелиева в качестве главы государства истекают в январе 2017 года. Его сменит кандидат от оппозиционной Болгарской социалистической партии Румен Радев, победивший на выборах президента в ноябре. Некоторые СМИ называли Радева "пророссийским" кандидатом. Он уже заявил, что хочет восстановить связи с Кремлем и снять с России санкции ЕС, введенные из-за Украины.

Плевнелиев ранее связал исход голосования на выборах президента Болгарии именно с воздействием Москвы на последние события в стране и в общем в Европе. В интервью австрийскому изданию Die Presse он заявлял, что у Софии есть доказательства того, что Россия пытается дестабилизировать обстановку в регионе. "Москва использует для этого целый ряд механизмов: от пропаганды до финансирования враждебно настроенных к ЕС ультранационалистов и левых экстремистов", - говорил он. Болгарский лидер также утверждал, что "Путин рассматривает ЕС как противника и хочет его ослабить".