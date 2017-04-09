Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 10:14
Агентство Reuters сообщает о выдвижении от Сингапура военных кораблей США в сторону Корейского полуострова. Источник агентства связывает этот шаг с ракетными испытаниями КНДР.
Lėktuvnešis "Carl Vinson"
© AFP / Scanpix

Ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова. Об этом сообщает в субботу, 8 апреля, агентство Reuters со ссылкой на официальный источник. По его словам, в состав группы войдет авианосец "Карл Винсон". Ударная группа намерена добраться до Корейского полуострова от Сингапура.

Передислокация эскадры связана с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала КНДР. Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 5 апреля. По данным Пентагона, в этот день произошло неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

Deutsche Welle
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